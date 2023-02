Airbus affiche ses ambitions dans la région Pacifique

" Les compagnies aériennes basées dans la région Pacifique prendront livraison de 920 nouveaux appareils au cours des 20 prochaines années du fait d'une croissance moyenne du trafic passagers dans la région de 3,2% par an ", selon les dernières prévisions du marché mondial d'Airbus. Selon ses prévisions, Airbus table sur la livraison de nouveaux avions comprenant environ 750 avions monocouloirs comme l'A220 et l'A320 Families et environ 170 gros porteurs comme l'A330neo et l'A350.



Environ 55 % de cette demande sera destinée à des projets de croissance et 45 % au remplacement des appareils actuellement en service.



Ces prévisions ont été présentées par Stephen Forshaw, représentant en chef d'Airbus pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Pacifique, à la veille du salon aéronautique d'Avalon qui se tiendra du 28 février au 5 mars 2023, à Melbourne.