Airbus : allié à VDL Group pour la communication laser

Airbus annonce avoir signé avec VDL Group, fournisseur industriel néerlandais de haute technologie, un accord de partenariat pour le développement et la fabrication d'un terminal de communication laser pour avions, baptisé UltraAir.



Les deux sociétés vont maintenant préparer une démonstration d'un prototype et un premier essai en vol en 2024. Elles continueront ensuite d'industrialiser le prototype afin de le rendre prêt à être intégré à un avion hôte, pour un premier essai en vol prévu en 2025.



UltraAir permettra l'échange de grandes quantités de données à l'aide de faisceaux laser dans un réseau de stations au sol et de satellites, et ainsi aux avions militaires et aux drones de se connecter au sein d'un cloud de combat.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.