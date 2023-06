20 juin (Reuters) - Airbus SE:

* EUROPAVIA ACHÈTE SIX H125

AIRBUS HELICOPTERS ET EUROPAVIA, DISTRIBUTEUR D'HÉLICOPTÈRES AIRBUS POUR LES PLATES-FORMES ET LES SERVICES EN SUISSE ET AU LIECHTENSTEIN, ONT SIGNÉ UN NOUVEAU CONTRAT D'ACHAT PORTANT SUR SIX HÉLICOPTÈRES H125