Airbus : aux côtés de l'armée pour la guerre électronique

Airbus annonce que la Direction générale de l'armement (DGA) lui a attribué, ainsi qu'à Thalès, un marché pour le système interarmées de Renseignement d'Origine Electro-Magnétique (ROEM) tactique.



Ce système, qui va renouveler les capacités d'écoute, de radiogoniométrie et d'exploitation du spectre électromagnétique, est capital pour l'Armée française, indique le communiqué conjoint d'Airbus et Thalès.



Ce contrat, qui s'étend sur 10 ans, équipera les trois armées d'un système d'informations et de capteurs communs.



Il s'agit d'un programme à effet majeur (PEM) qui s'inscrit dans le cadre du dispositif ' ROEM Tactique interarmées ', qui dotera le commandement français d'une capacité d'appui électronique tactique renforcée en écoutant et localisant notamment les communications adverses.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.