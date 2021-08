Airbus : commande de 36 A321neos par Jet2.com

Airbus annonce que Jet2.com a passé une commande de 36 A321neos, faisant de cette compagnie aérienne basée à Leeds, au Royaume Uni, un nouveau client du constructeur aéronautique et un nouvel opérateur de la famille A320neo.



Cette commande est la première à prendre en compte les plans d'expansion et de modernisation de la flotte de Jet2.com, qui comprend le remplacement de sa flotte existante par la famille A320neo, plus efficace.



L'avion sera configuré avec 232 sièges, avec une cabine Airspace commandée d'un éclairage innovant, de nouveaux sièges et de coffres à bagages 60% plus grands. Le choix du moteur sera effectué à une date ultérieure.



