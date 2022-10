Airbus : commande de 37 A320neo confirmée par IAG

Airbus annonce qu'International Airlines Group (IAG), la maison-mère entre autres des compagnies British Airways et Iberia, a confirmé une commande de 37 A320neo supplémentaires, suite à l'approbation des actionnaires.



La dernière commande fait suite à des accords antérieurs portant sur 22 appareils de la famille A320neo (à savoir 17 A320neos et cinq A321neos) annoncés en mars et juin 2022, portant le total pour l'année à 59 monocouloirs.



'Ces avions de dernière génération joueront un rôle clé dans la mission environnementale déclarée d'IAG d'exploiter les avions les plus économes en carburant au monde', a déclaré Christian Scherer, directeur commercial et directeur d'Airbus International.



