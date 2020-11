Airbus : commandes de 381 appareils au 31 octobre

06/11/2020 | 18:24

Les commandes d'Airbus s'élèvent à 381 appareils au au 31 octobre. La compagnie a enregistré 11 nouvelles commandes pour le mois, dont six ACJ TwoTwenty, quatre A320neo et un ACJ320neo.



Airbus a livré un total de 72 appareils en octobre. Ceux-ci comprenaient 12 A220 (dont le premier A220-300 livré à Delta Air Lines), 43 membres de la famille A320 (SAS et Titan Airways ayant pris livraison de leur premier A321neo), quatre A330 (dont le premier A330-800 livré à Kuwait Airways), 12 A350 et un A380.



Au 31 octobre, le carnet de commandes d'Airbus s'élevait à 7 377 appareils, dont 507 A220, 6 010 appareils de la famille A320, 313 A330, 539 A350 XWB et huit A380.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.