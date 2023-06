Airbus conclut un accord historique avec IndiGo, qui commande 500 appareils A320

Airbus (+0,38% à 131,68 euros pour un CAC 40 en repli) a déployé ses ailes d'entrée en ce premier jour du Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget. Le constructeur aéronautique franco-allemand a signé un contrat historique avec IndiGo. La plus grande compagnie aérienne indienne en termes de parts de marché a passé une commande ferme de 500 appareils de la famille A320. Le groupe indien établit ainsi le record du plus gros contrat d'achat unique de l'histoire de l'aviation commerciale. Elle représente plus de 50 milliards de dollars au prix catalogue.



Ce dernier accord porte à 1 330 le nombre total d'appareils Airbus commandés par IndiGo qui devient ainsi le premier client mondial de la famille A320.



" Nous sommes impatients de contribuer à la croissance de la connectivité aérienne de l'Inde sur son réseau intérieur et sur les marchés internationaux, grâce à l'expansion de ce formidable partenariat ", a déclaré Christian Scherer, directeur commercial et chef de l'international d'Airbus.



IndiGo, dont le siège se trouve à New Delhi, est l'un des transporteurs à la croissance la plus rapide au monde. Depuis la livraison de son premier A320neo en mars 2016, sa flotte de la famille A320neo est devenue l'une des plus importantes au monde avec 264 appareils en exploitation (162 A320neo, 79 A321neo, 21 A320ceo et 2 A321 cargo).



IndiGo a passé sa première commande auprès d'Airbus en 2005 (100 appareils de la famille A320), puis en 2011 (180 appareils de la famille A320, y compris le NEO), en 2014 (250 appareils de la famille A320) et en 2019 (300 appareils de la famille A320), ce qui porte le total de son carnet de commandes à 830 appareils de la famille A320.



Autre bonne nouvelle du jour, flynas, le transporteur aérien saoudien et l'une des principales compagnies aériennes à bas coûts du Moyen-Orient, a signé une commande avec Airbus portant sur 30 nouveaux appareils de la famille A320neo, ce qui porte à 120 le nombre total d'appareils A320neo commandés par la compagnie auprès d'Airbus, dont 10 A321XLR.



Les annonces de commandes devraient voler au cours des prochains jours et pas seulement pour Airbus. " Nous prévoyons un été riche en commandes, avec des informations indiquant qu'Emirates, Japan Airlines, Vietnam Airlines, Pegasus, Finnair, Riyadh Air, Turkish Air et Indigo sont sur le point de commander des appareils auprès d'Airbus ou de Boeing ", expliquait récemment Bank of America dans une note consacrée au salon du Bourget.