Airbus : contrat auprès de l'ESA pour la mission LISA

Airbus annonce avoir remporté un contrat auprès de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) pour poursuivre le développement de la mise en oeuvre de LISA (Laser Interferometer Space Antenna), mission scientifique visant à étudier les ondes gravitationnelles.



La phase B1 étant en cours, la conception détaillée de la mission et les activités de développement technologique final de l'observatoire des ondes gravitationnelles devraient être achevées d'ici 2024, le lancement étant prévu à la fin des années 2030.



Pour mesurer les ondes gravitationnelles, LISA est composée de trois satellites évoluant en 'formation' et formant un triangle équilatéral dans l'espace lointain, à 2,5 millions de kilomètres les uns des autres.



