Airbus : contrat avec Intelsat pour deux satellites flexibles

Airbus a annoncé aujourd'hui l'obtention d'un contrat avec Intelsat portant sur la construction de deux satellites destinés au réseau digitalisé de nouvelle génération d'Intelsat. Ce contrat a été signé le 31 décembre 2020, indique le constructeur européen.



Ces satellites de dernière génération appartiennent à la famille 'OneSat' d'Airbus. Entièrement flexibles et reconfigurables en orbite, ils sont 'conçus pour offrir un équilibre optimal entre performance, flexibilitéet coût par octet', indique Airbus qui souligne aussi la 'fiabilitéinégalée' de ses produits.



'Nos nouvelles capacités industrielles mises en place sur nos sites en Europe, ainsi que notre solide expérience dans la fabrication de satellites géostationnaires Eurostar et de méga-constellations, permettront de produire nos OneSat véritablement novateurs à un rythme inégalé', assure Jean-Marc Nasr, directeur d'Airbus Space Systems.



Selon le communiqué publié par Airbus, les deux prochains satellites reprogrammables de nouvelle génération seront livrés en 2023.



