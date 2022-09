Airbus : contrat de support HCare Classics avec HeliDax

Airbus Helicopters annonce avoir signé avec l'opérateur français d'hélicoptères HeliDax, basé au sein de l'école de l'aviation de l'armée française à Dax, le tout premier contrat de support HCare Classics pour optimiser la disponibilité de sa flotte H120.



Opérateur de H120 depuis 2008, HeliDax s'appuie sur 36 H120 -la flotte la plus importante en service dans le monde pour cet appareil- pour assurer la formation de base et de perfectionnement des armées françaises et belges, ainsi que de la Gendarmerie française.



Alors qu'il restait huit ans au contrat du programme de formation des pilotes, HeliDax a sélectionné HCare Classics, nouveau package d'assistance d'Airbus entièrement dédié aux besoins d'assistance des anciens hélicoptères hors production.



