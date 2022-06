Airbus : contrat de support pour NHIndustries

Airbus annonce NHIndustries, sa coentreprise avec Leonardo Helicopters et Fokker Aerostructures, a signé un contrat pour le soutien des NH90 avec la NAHEMA, agence de l'OTAN agissant en tant qu'autorité contractante au nom de la France et de l'Allemagne.



Ce contrat de support opérationnel des NH90, baptisé NOS (NH90 Operational Support), permettra d'accroitre la disponibilité de ces hélicoptères opérés par les deux pays, dans les deux versions de l'appareil, navale (NFH) comme terrestre (TTH).



Le NOS comprend cinq années initiales de soutien avec deux options pour une extension de cinq années chacune, le contrat pourrait donc durer 15 ans au total. Il couvrira jusqu'à 100 hélicoptères NH90 en France et jusqu'à 131 hélicoptères NH90 en Allemagne.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.