Airbus : contrat pour des drones avec la Marine Nationale

Airbus annonce que Survey COPTER, la branche mini drones d'Airbus Defence and Space, a signé avec la DGA un contrat portant sur la fourniture à la Marine Nationale de 11 systèmes (22 aéronefs) de drones électriques à voilure fixe Aliaca version maritime.



Le constructeur aéronautique et de défense ajoute que ce contrat comprend aussi la formation associée et le support logistique intégré. Les premières livraisons d'appareils sont prévues au cours de cette année.



Le drone maritime Aliaca est capable d'effectuer des missions de trois heures dans un rayon d'action de 50 km (27 milles). Affichant une masse maximale au décollage de 16 kg il peut être facilement mis en oeuvre en moins de 15 minutes par seulement deux opérateurs.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.