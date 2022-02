Airbus : contrat signé pour l'Eurodrone

Airbus annonce avoir signé avec l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAR) le contrat Eurodrone portant sur le développement et la production de 20 systèmes et le maintien en condition opérationnelle initial pendant cinq ans.



Airbus Defence and Space GmbH a signé ce contrat en qualité de maître d'oeuvre industriel au nom des trois principaux sous-traitants Airbus Defence and Space SAU, Dassault et Leonardo SpA. De son côté, l'OCCAR représente l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne.



L'Eurodrone est un drone de moyenne altitude et longue endurance MALE RPAS doté de capacités polyvalentes et adaptables pour les missions de renseignement, surveillance, acquisition de cibles et reconnaissance ainsi que pour les opérations de sécurité intérieure.



