Airbus : création d'un centre d'hydrogène à Singapour

Airbus a signé un accord de coopération avec Changi Airport Group, Linde, société mondiale de gaz industriels et d'ingénierie, et l'Autorité de l'aviation civile de Singapour (CAAS), afin d'étudier le potentiel d'un futur pôle hydrogène. L'accord a été signé au salon aéronautique de Singapour.



Cet accord a pour objet de soutenir la décarbonisation du secteur de l'aviation et atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050.



Les partenaires étudieront comment l'hydrogène peut être transporté, stocké et livré aux avions dans les aéroports.



' En s'associant à l'aéroport de Changi et à l'aéroport d'Incheon, Airbus tirera parti de l'expertise opérationnelle et technique de deux des principaux hubs mondiaux ' a déclaré Sabine Klauke, directrice technique d'Airbus.



