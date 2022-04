Airbus : décroche une grosse commande auprès de BOC Aviation

Bonne nouvelle pour Airbus (+0,70% à 104,12 euros). Le loueur BOC Aviation a signé une commande ferme portant sur 80 avions de la famille A320neo. Elle se compose de 50 A321neo, 20 A320neo et 10 A321XLR. Le deal avoisine les 10 milliards de dollars, selon les derniers prix catalogue disponibles. Les appareils seront livrés entre 2027 et 2029. « Nous sommes fiers de poursuivre notre relation de longue date avec Airbus, avec qui nous sommes partenaires depuis plus de 26 ans », a déclaré Robert Martin, le directeur général de BOC Aviation.



" Il s'agit de la plus importante commande unique que nous ayons jamais passée et elle portera à 546 le nombre total d'appareils Airbus achetés depuis notre création ", a ajouté le dirigeant.



Avant de conclure : " elle souligne notre confiance continue dans la famille A320neo pour sa fiabilité et son efficacité opérationnelle et reflète la popularité de l'appareil auprès de nos compagnies aériennes clientes ".



A fin mars 2022, BOC Aviation possédait une flotte de 530 avions qu'il louait à 78 compagnies aériennes réparties dans 36 pays et régions du monde.



Signalons également qu'Airbus a fait le point vendredi soir sur son activité commerciale du mois de mars 2022. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 63 avions commerciaux le mois dernier à 38 clients. En parallèle, 104 commandes brutes ont été enregistrées.



Sur les trois premiers mois de l'année, Airbus a livré 142 avions à 48 clients. Le groupe a donc réalisé près de 20% de son objectif 2022 (720 avions livrés, contre 611 en 2021).



Suite à ses chiffres de livraison, Stifel et Jefferies ont maintenu leur recommandation d'Achat sur la valeur, avec des objectifs de cours respectifs de 155 et 150 euros. De son côté, Kepler Cheuvreux affiche une recommandation Conserver et un objectif de cours de 130 euros.