Airbus dégradé par Kepler Cheuvreux et Jefferies

Airbus signe la plus forte baisse du CAC 40 (-3,61% à 116,58 euros) après la double dégradation de Kepler Chevreux et Jefferies. Kepler a abaissé son conseil de 'Conserver' à 'Réduire' en diminuant son objectif de cours de 114 à 111 euros. Jefferies a abaissé sa recommandation à ' Conserver' tout en ajustant son objectif de cours de 135 à 130 euros. Jefferies explique que " les actions Airbus pourrait être de nouveau intéressantes plus tard dans l'année, en particulier si les potentiels rachats d'actions se matérialisent ".



Mais Airbus est confronté à plusieurs vents contraires à court terme : effets de l'inflation sur les coûts, un premier trimestre 2022 qui représente une base de comparaison relativement difficile dans les divisions défense et espace , et volumes de livraison d'avions commerciaux qui restent limités du fait des défis de la chaîne d'approvisionnement.



" De nouveaux retards dans les objectifs de production de l'A320 nous obligent à revoir à la baisse nos estimations de livraisons pour 2023 de 37 unités à 751 et notre EBIT 2023-25 d'environ 0,55 milliard d'euros. Nos nouveaux chiffres sont bien inférieurs au consensus, alors que nous pourrions encore sous-estimer les effets de l'inflation retardée chez Airbus Commercial " explique Kepler Chevreux.