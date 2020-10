Airbus : développe l'analyse de données géospatiales par IA

08/10/2020 | 15:15

Airbus s'est associé à Earthcube, société française spécialisée dans l'analyse de données géospatiales par l'Intelligence Artificielle (IA), pour développer et commercialiser ' Defence Site Monitoring ', une solution en ligne de surveillance de sites stratégiques dédiée aux acteurs de la Défense.



La nouvelle solution s'appuie sur l'expertise d'Earthcube dans l'identification automatique d'objets ainsi que sur l'imagerie satellite haute résolution d'Airbus.



Selon l'avionneur, les algorithmes utilisés sont d'ores et déjà capables de détecter, d'identifier et de classifier automatiquement des avions et des bateaux, civils comme militaires.



Grâce à cet outil, les analystes pourront surveiller leurs zones d'intérêts et recevoir des alertes et rapports de manière automatisée.





