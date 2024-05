Airbus Helicopters a présenté mercredi un appareil expérimental mi-avion, mi-hélicoptère, en quête de vitesse, alors que la compétition s'intensifie pour définir le giravion du futur.

Le Racer, d'une valeur de 200 millions d'euros (217 millions de dollars), est un modèle de démonstration unique combinant des rotors aériens traditionnels avec deux hélices orientées vers l'avant, dans le but d'allier stabilité et vitesse, et de raccourcir les temps de réponse pour des missions critiques telles que la recherche et le sauvetage.

"Dans certaines missions, il est essentiel d'accéder le plus rapidement possible à la zone concernée. Nous parlons souvent de l'"heure d'or"", a déclaré Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters, à Reuters, en faisant référence à la fenêtre considérée comme la plus critique pour fournir des soins médicaux.

De tels modèles pourraient également être proposés pour des développements militaires, l'OTAN menant une étude majeure sur la prochaine génération d'hélicoptères, bien que tout dépende de la manière dont ses planificateurs définissent les besoins futurs.

Le Racer, qui a volé pour la première fois en avril loin des caméras, est passé devant un public de 150 cadres de l'industrie, politiciens et représentants de l'Union européenne réunis sur la base d'Airbus Helicopters à Marignane, dans le sud de la France, où il a progressivement pris forme au cours des sept dernières années.

Airbus, le plus grand fournisseur civil du monde, expérimente depuis des années de nouvelles conceptions d'hélicoptères aux côtés de rivaux tels que Sikorsky de Lockheed, qui a battu le record de vitesse de l'époque avec son hélicoptère de démonstration X2 il y a plus de dix ans.

Le Racer est un tout nouveau successeur du démonstrateur X3, basé à Dauphin, qu'Airbus avait dévoilé sur une base aérienne voisine dans le plus grand secret en 2010, et qui avait battu un record officieux de vitesse avec le Sikorsky X2.

Les deux modèles visent à surmonter les obstacles au vol à grande vitesse des hélicoptères en combinant les avantages des aéronefs à voilure fixe avec ceux d'un hélicoptère standard.

Mais il n'y a pas de consensus sur la forme que prendra l'hélicoptère du futur.

Les débuts publics du Racer ont eu lieu quelques mois après que l'entreprise italienne Leonardo et le fabricant américain Bell ont convenu de coopérer sur la prochaine génération de technologie des rotors basculants, qui remplacent complètement les pales aériennes de l'hélicoptère, qui sont la marque de fabrique de ce dernier.

Leonardo dirige également un projet distinct visant à développer la prochaine génération de rotors basculants à usage civil. Son AW609 est le seul modèle civil existant, mais il n'a pas encore été certifié.

Les partisans du rotor basculant, qui repose sur le pivotement de 90 degrés des rotors latéraux pour monter puis descendre, affirment qu'il permet une vitesse et un rayon d'action plus élevés, adaptés aux missions militaires. Ses détracteurs affirment que le mécanisme d'inclinaison ne permet d'atteindre des vitesses plus élevées qu'au prix d'une plus grande complexité et de coûts de maintenance plus élevés.

Airbus a déclaré que le Racer volera à 220 nœuds (400 km/heure), alors que la vitesse des hélicoptères traditionnels est plus proche de 140 nœuds. Bell affirme que son modèle de rotor basculant V-280 Valor, récemment choisi par le Pentagone, atteindra une vitesse de croisière de 280 nœuds.

(1 $ = 0,9212 euros) (Reportage de Tim Hepher. Rédaction de Jane Merriman et Mark Potter)