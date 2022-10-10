Airbus dit avoir livré un total net de 435 appareils en janvier-septembre

10 octobre (Reuters) - Airbus SE:
* LIVRAISONS EN SEPTEMBRE: 55 À 31 CLIENTS
* COMMANDES DE SEPTEMBRE 2022 : 13
* LIVRAISONS 2022: 437 LIVRAISONS À 66 CLIENTS DANS L'ANNÉE
* AIRBUS SE DIT AVOIR REMPORTÉ 856 COMMANDES BRUTES EN
JANVIER-SEPTEMBRE
* AIRBUS SE DIT AVOIR REMPORTÉ 647 COMMANDES NETTES EN
JANVIER-SEPTEMBRE
* AIRBUS SE DIT AVOIR LIVRÉ (NET) 435 APPAREILS EN
JANVIER-SEPTEMBRE
* AIRBUS SE DIT AVOIR LIVRÉ 40 MODÈLES A350 (NET) EN
JANVIER-SEPTEMBRE
* AIRBUS SE DIT AVOIR LIVRÉ 165 MODÈLES A320NEO EN
JANVIER-SEPTEMBRE
* AIRBUS SE DIT AVOIR LIVRÉ 169 MODÈLES A321NEO EN
JANVIER-SEPTEMBRE
* NOMBRE DE LIVRAISONS NETTES DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE,
SOIT
435, REFLÈTE UNE RÉDUCTION DE 2 LIVRAISONS ENREGISTRÉES EN
DÉCEMBRE 2021 (2 A350-900 AEROFLOT) POUR LESQUELLES UN TRANSFERT
N'A PAS ÉTÉ POSSIBLE EN RAISON DES SANCTIONS INTERNATIONALES
Source: https://bit.ly/3Esqsgv
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(Rédaction de Gdansk)