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Airbus dit avoir livré un total net de 435 appareils en janvier-septembre

10/10/2022 | 18:08
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10 octobre (Reuters) - Airbus SE:

* LIVRAISONS EN SEPTEMBRE: 55 À 31 CLIENTS

* COMMANDES DE SEPTEMBRE 2022 : 13

* LIVRAISONS 2022: 437 LIVRAISONS À 66 CLIENTS DANS L'ANNÉE

* AIRBUS SE DIT AVOIR REMPORTÉ 856 COMMANDES BRUTES EN JANVIER-SEPTEMBRE

* AIRBUS SE DIT AVOIR REMPORTÉ 647 COMMANDES NETTES EN JANVIER-SEPTEMBRE

* AIRBUS SE DIT AVOIR LIVRÉ (NET) 435 APPAREILS EN JANVIER-SEPTEMBRE

* AIRBUS SE DIT AVOIR LIVRÉ 40 MODÈLES A350 (NET) EN JANVIER-SEPTEMBRE

* AIRBUS SE DIT AVOIR LIVRÉ 165 MODÈLES A320NEO EN JANVIER-SEPTEMBRE

* AIRBUS SE DIT AVOIR LIVRÉ 169 MODÈLES A321NEO EN JANVIER-SEPTEMBRE

* NOMBRE DE LIVRAISONS NETTES DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE, SOIT 435, REFLÈTE UNE RÉDUCTION DE 2 LIVRAISONS ENREGISTRÉES EN DÉCEMBRE 2021 (2 A350-900 AEROFLOT) POUR LESQUELLES UN TRANSFERT N'A PAS ÉTÉ POSSIBLE EN RAISON DES SANCTIONS INTERNATIONALES Source: https://bit.ly/3Esqsgv Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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CA 2022 59 161 M 57 354 M -
Résultat net 2022 3 913 M 3 793 M -
Tréso. nette 2022 7 555 M 7 324 M -
PER 2022 18,3x
Rendement 2022 1,94%
Capitalisation 72 709 M 71 081 M -
VE / CA 2022 1,10x
VE / CA 2023 0,89x
Nbr Employés 128 873
Flottant 74,0%
Graphique AIRBUS SE
Durée : Période :
Airbus SE : Graphique analyse technique Airbus SE | Zone bourse
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Consensus
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Nombre d'Analystes 18
Dernier Cours de Clôture 92,33 €
Objectif de cours Moyen 143,75 €
Ecart / Objectif Moyen 55,7%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Guillaume Faury Chief Executive Officer & Director
Dominik Asam Chief Financial Officer
René Richard Obermann Chairman
Sabine Klauke Chief Technical Officer
Alberto Jose Gutierrez Moreno Chief Operating Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
AIRBUS SE-17.83%71 081
THE BOEING COMPANY-35.53%77 071
TEXTRON INC.-20.60%12 967
DASSAULT AVIATION31.58%10 168
AVICOPTER PLC-50.57%3 288
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED-43.41%2 996