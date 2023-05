Airbus : en repli après des comptes trimestriels décevants

Le titre du du constructeur aéronautique Airbus recule de 1,13% à 123 euros au lendemain de ses résultats décevants au premier trimestre 2023. Ses revenus ont reculé de 2% à 11,7 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année. Le résultat opérationnel ajusté a lui baissé de 39% à 773 millions d'euros contre 1,26 milliards d'euros au premier trimestre 2022. Le bénéfice net a reculé de 62% à 466 millions d'euros. Les comptes du groupe sont ainsi en fort repli sachant que la société a livré 127 appareils sur ce trimestre contre 142 sur le premier trimestre 2022.



Ses commandes sont aussi en baisse, avec 156 commandes brutes d'avions commerciaux sur ce premier trimestre 2023 contre 253 au premier trimestre 2022.



" La livraison des 127 avions se reflètent dans les résultats du premier trimestre. Nous continuons à évoluer dans un contexte opérationnel défavorable, marqué notamment par des tensions persistantes sur la chaîne d'approvisionnement ", indique le président exécutif d'Airbus Guillaume Faury.





L'EBIT ajusté lié aux activités d'avions commerciaux d'Airbus a diminué à 580 millions d'euros (il était au premier trimestre 2022 de 1,06 milliards d'euros). Cette baisse reflète la diminution des livraisons, un taux de couverture légèrement moins favorable par rapport au premier trimestre 2022 et des investissements pour préparer l'avenir.



De plus, l'EBIT ajusté de l'activité " Defence and Space " a diminué à 36 millions d'euros (contre 106 millions d'euros au premier trimestre: 106 millions d'euros), reflétant principalement la baisse du volume des systèmes aériens militaires et des systèmes spatiaux.





En revanche, l'EBIT ajusté de l'activité " Airbus Helicopters " a augmenté à 156 millions d'euros (contre 90 millions d'euros au premier trimestre 2022), reflétant la solide performance des programmes, les effets favorables du mix et le bon démarrage des services.



Le flux de trésorerie disponible consolidé du groupe est négatif à hauteur de 886 millions euros (il était positif au premier trimestre 2022 à 161 millions d'euros).



Quant à ses perspectives, Airbus a confirmé ses objectifs pour 2023: livrer 720 avions, atteindre un résultat opérationnel ajusté de 6 milliards d'euros, et viser une génération de trésorerie de 3 milliards d'euros.