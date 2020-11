Airbus et l'Allemagne soumettent l'offre Eurofighter à la Suisse

Bern/ Berlin, 18 Novembre, 2020 - Airbus et la République fédérale d'Allemagne ont soumis aujourd'hui à l'Office fédéral de l'armement armasuisse leur offre officielle pour la vente d'avions de combat Eurofighter à la Suisse. L'offre a été préparée en coopération avec les autres pays membres de l'Eurofighter ainsi qu'avec les partenaires industriels Leonardo et BAE Systems, et répond aux exigences du processus d'acquisition de nouveaux avions de combat (Neues Kampfflugzeug - NKF) mis en place par la Suisse pour remplacer sa flotte actuelle de F-5 et de F/A-18 par un modèle plus moderne.

Avec l'acquisition d'Eurofighters, l'Allemagne offre à la Suisse l'opportunité d'approfondir son partenariat militaire existant, notamment en ce qui concerne la formation conjointe des deux forces aériennes. Avec l'Eurofighter, la Suisse aura une autonomie totale dans l'utilisation, la maintenance et l'application des données de ses avions. Avec plus de 660 commandes, l'Eurofighter est de loin l'avion le plus utilisé pour le contrôle de l'espace aérien en Europe. Il est exploité conjointement par les quatre pays partenaires que sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne et est en constante évolution. Il y a quelques jours seulement, l'Allemagne a elle-même signé un contrat pour la commande de 38 Eurofighters de la dernière tranche 4. Elle offre ainsi à la Suisse la possibilité de poser les bases d'une coopération politique, économique et sécuritaire encore plus étroite en acquérant le même type d'avion.

Michael Flügger, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Suisse, a déclaré "Avec cette offre, nous invitons la Suisse, en tant que voisin et partenaire fiable en matière de politique de sécurité et d'économie, à protéger son espace aérien avec l'Eurofighter et à instaurer une coopération étroite entre nos forces aériennes. Pour l'Allemagne, la Suisse n'est pas seulement un client, mais un allié stratégique avec lequel nous souhaitons intensifier encore notre collaboration existante. L'Eurofighter est la seule plate-forme développée et exploitée conjointement par plusieurs nations européennes et constituerait donc une solution idéale pour la Suisse".

Dirk Hoke, PDG d'Airbus Defence and Space, a déclaré : "Avec l'offre soumise aujourd'hui, nous voulons montrer que l'Eurofighter est le meilleur ensemble pour la Suisse. C'est l'avion de combat le plus moderne actuellement construit en Europe et il répond à toutes les exigences exprimées par la Suisse. En fournissant les données de construction et d'autres informations importantes, la Suisse se verra confier le contrôle complet et indépendant de l'Eurofighter, ce qui garantira une transparence totale. Avec plus de 200 fournisseurs dans la Confédération, Airbus est déjà un partenaire solide pour la Suisse, et nous nous réjouissons d'étendre encore cette coopération".