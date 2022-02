Airbus et le Québec concluent un accord d'investissement pour le programme de l'avion A220 - sources

Airbus s'est refusé à tout commentaire. Québec n'a pas voulu faire de commentaires avant un événement de presse ce matin à Montréal.

Alors que l'A220 de 110-130 places a bénéficié de la préférence des compagnies aériennes pour des jets relativement petits pendant la pandémie, Airbus doit encore obtenir des prix suffisamment bas pour de nombreux composants de l'avion afin que le projet A220 devienne rentable.

Le programme ne devrait pas être rentable avant 2025.

Les contrats avec des fournisseurs clés tels que Raytheon Technologies ont été établis à l'origine sous l'égide de la société canadienne Bombardier, qui manquait de pouvoir d'achat alors qu'elle tentait d'entrer sur le marché des jets grand public et a cédé le contrôle du programme de jets à Airbus en 2018.

On s'attendait à ce qu'Airbus utilise son réseau de commercialisation mondial et un pouvoir d'achat plus élevé auprès des fournisseurs pour faire passer le projet dans le vert, mais alors que les ventes ont grimpé en flèche, des sources industrielles disent qu'il a eu du mal à obtenir les concessions qu'il souhaite de la part des fournisseurs.

Elle a obtenu des réductions de prix d'environ 20 % de la part de ses principaux fournisseurs, mais elle fait pression pour obtenir une autre réduction comparable, tout en examinant si certaines pièces pourraient être redessinées afin de rendre leur production plus efficace, selon des sources industrielles.

L'A220 est construit à la fois dans une usine Airbus de la région de Montréal et dans l'usine de Mobile en Alabama.

En 2020, la société canadienne Bombardier s'est retirée du programme, le premier jet à fuselage étroit entièrement nouveau en 30 ans, initialement appelé CSeries, après avoir été assailli de retards et de dépassements de coûts.

L'accord a donné à Airbus une participation de 75 % dans le programme A220 et la province canadienne du Québec s'est retrouvée avec les 25 % restants après avoir accepté d'investir 1 milliard de dollars dans le CSeries en 2015.

Des pourparlers sur un accord ont été rapportés en janvier par le Journal de Montréal.