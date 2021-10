Airbus : étape franchie pour les nouveaux satellites météo

Airbus a annoncé jeudi que le processus d'intégration de son satellite météorologique de nouvelle génération avait franchi une nouvelle étape cruciale au cours des derniers jours.



Lors d'une opération de grutage conduite à son centre de satellites de Friedrichshafen (Allemagne), la structure du satellite du premier modèle 'B' de la série MetOp-SG, de six mètres de haut, a été intégrée à son système de propulsion.



Ce système de propulsion, construit par Airbus à Stevenage (Royaume-Uni), doit pouvoir embarquer 760 kg d'hydrazine afin d'assurer le contrôle d'attitude et le maintien à poste du satellite pendant sa mission.



Il permettra surtout une rentrée contrôlée au-dessus du Pacifique Sud à la fin de la mission du satellite.



Mis en oeuvre par l'Agence Spatiale Européenne, la flotte MetOp-SG doit comprendre six satellites, avec un premier lancement actuellement prévu pour le début de 2024.



