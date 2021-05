Airbus fournira deux hélicoptères H160 supplémentaires à la Marine française

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'aéronautique et de défense Airbus a annoncé jeudi la commande par l'armée française de deux hélicoptères H160, portant à six le nombre d'appareils à livrer d'ici à 2022. "La Direction générale de l'armement (DGA) a confirmé son option auprès d'Airbus Helicopters, Babcock et Safran Helicopter Engines pour deux H160 supplémentaires destinés à la Marine nationale. Ces appareils rejoindront la flotte de quatre H160 déjà commandés en 2020", a indiqué l'avionneur dans un communiqué. Ils seront assemblés sur le site de Marignane et assureront des missions de recherche et de sauvetage à partir de différentes bases en France. (fschott@agefi.fr) ed: LBO

May 20, 2021 10:52 ET (14:52 GMT)