La compagnie australienne Qantas Airways a confirmé son projet Sunrise avec la commande de 12 Airbus A350 capables d'effectuer des vols directs entre l'Australie et n'importe quelle autre ville, y compris New York et Londres, à partir de Sydney fin 2025. Le groupe a également programmé le renouvellement de sa flotte intérieure à partir de fin 2023, avec une commande de 40 A321XLR et A220. La livraison sera étalée sur une décennie,