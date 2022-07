Airbus : groupe de travail formé pour le H175M britannique

Airbus Helicopters annonce avoir désigné les premiers membres du groupe de travail H175M, l'équipe industrielle créée pour réaliser cet hélicoptère de production britannique et destiné aux besoins du Royaume Uni en matière de nouveaux hélicoptères moyens.



Le jour de l'ouverture du Royal International Air Tattoo à Fairford, les sociétés aérospatiales Babcock International, Martin-Baker, Pratt & Whitney Canada et Spirit AeroSystems se sont ainsi présentées comme partenaires stratégiques dans la nouvelle équipe.



D'autres partenaires et fournisseurs de tout le Royaume Uni seront annoncés au fur et à mesure de l'avancement de l'offre basée sur l'hélicoptère H175M qui sera produit à Broughton, dans le nord du Pays de Galles.



