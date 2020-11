Airbus : l'armée allemande commande 31 hélicoptères NH90

La Bundeswehr (ou force de défense fédérale) allemande a commandé 31 hélicoptères NH90 NFH 'Sea Tiger', pour ses opérations navales, annonce Airbus.



Ces hélicoptères remplaceront la flotte de 'Sea Lynx' Mk88A de la marine allemande, entrée en service en 1981. La Bundeswehr a déjà commandé 18 hélicoptères de transport naval NH90 'Sea Lion', dont sept ont déjà été livrés.



'Avec le Sea Lion et le Sea Tiger, la marine allemande disposera d'hélicoptères de pointe, performants, et pourra bénéficier des avantages d'une flotte harmonisée', a déclaré Bruno Even, directeur général d'Airbus Helicopters.



Le Sea Tiger et le Sea Lion sont tous deux des dérivés du NH90 NFH. Le Sea Tiger est basé sur la configuration Sea Lion, renforcée par des capacités et des équipements de mission afin de mener à bien leurs tâches spécifiques.



100 hélicoptères navals NH90 ont déjà été livrés à six pays et ont effectué plus de 70 000 heures de vol dans le cadre d'opérations de recherche et de sauvetage, humanitaires et militaires.



Actuellement, 430 hélicoptères NH90 sont en service dans le monde et totalisent plus de 270 000 heures de vol.



