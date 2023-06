Airbus : l'objectif de recrutement pour 2023 'en bonne voie'

Airbus s'est déclaré mercredi en bonne voie pour atteindre son objectif de plus de 13.000 recrutements dans le monde cette année, avec quelque 7000 embauches déjà réalisées.



Dans un communiqué, l'avionneur dit se féliciter de l'attractivité de son image d'employeur sur un marché du travail qu'il estime toujours marqué par des pénuries en termes de main d'oeuvre.



Le groupe souligne que des milliers de postes restent ouverts dans des domaines allant de la production à l'ingénierie, en passant par la cybersécurité, les logiciels et les nouvelles technologies de propulsion comme l'hydrogène.



Il rappelle que son programme de recrutement est essentiel en vue de la réalisation de ses objectifs de montée en puissance de la production et de ses ambitions en matière de décarbonation de l'activité.



Airbus emploie aujourd'hui près de 134.000 personnes dans le monde.



