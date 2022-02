Airbus : l'un des plus grands exposants au salon de Singapour

Airbus sera l'un des plus grands exposants du prochain salon aéronautique de Singapour. Le groupe présentera ses derniers produits et services et son engagement en faveur d'une aérospatiale durable.



L'A350-1000 long-courrier occupera le devant de la scène lors de la démonstration en vol. Airbus présentera également quatre avions au salon dans des configurations client. Les visiteurs pourront voir un A350-900 de Singapore Airlines, un A330neo de Cebu Pacific et un A220 de Korean Air. Un A400M de l'armée de l'air allemande fera également partie de l'exposition.



Les visiteurs pourront voir aussi un A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) et, pour la première fois lors d'un meeting aérien, son nouvel hélicoptère multirôle H225M.



Seront également exposés des modèles de l'avion concept ZEROe à hydrogène qui représente l'ambition de la société de mettre en service le premier avion de ligne zéro émission d'ici 2035.



