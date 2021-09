Airbus : la police de Phoenix commande cinq hélicoptères H125

Airbus annonce que le service de police de Phoenix (Arizona) a signé une nouvelle commande de cinq hélicoptères H125 afin de moderniser sa flotte héliportée de maintien de l'ordre.



Les livraisons doivent commencer l'année prochaine.



Le H125 est reconnu pour sa puissance, sa polyvalence et ses excellentes performances dans des conditions chaudes et élevées, souligne Airbus qui construit cet appareil dans ses installations de Columbus (Mississippi).



Airbus Helicopters rappelle être le premier fournisseur d'hélicoptères aux États-Unis, avec une présence dans le pays depuis plus de 50 ans.





