Airbus : la structure du satellite Biomass a été finalisée

Airbus annonce que le modèle structurel de Biomass - le satellite de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) dédié à l'étude des forêts - a été achevé sur son site de Stevenage (Royaume-Uni).



En raison de la pandémie, l'assemblage de la structure mécanique du satellite n'avait pas pu être réalisé comme prévu. L'équipe d'Airbus a alors dû mettre en place une solution numérique au cours des mois d'avril et mai 2020, afin de permettre la collaboration avec l'ESA et les fournisseurs et de sécuriser le développement.



La construction de la structure a donc été finalisée au cours du second semestre 2020 et l'intégration du matériel sur la plateforme de modélisation de la structure a été achevée début janvier 2021, précise Airbus.



Le modèle structurel est maintenant chez Airbus à Toulouse, pour sa campagne d'essais mécaniques.



