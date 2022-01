Airbus : lancement d'un nouveau service de fret aérien

Airbus fait part du lancement d'un nouveau service de fret aérien baptisé Airbus Beluga Transport, utilisant sa flotte de BelugaST unique, pour 'offrir aux sociétés de fret et à d'autres clients potentiels une solution à leurs besoins en transport de fret hors gabarit'.



Le constructeur aéronautique souligne que ce nouveau service peut répondre à une multitude d'applications commerciales possibles, car les avions peuvent accueillir des cargaisons hors normes d'une largeur de 7,1 mètres et d'une hauteur de 6,7 mètres.



La flotte de cinq BelugaST va être remplacée par six BelugaXL de nouvelle génération. Une fois qu'Airbus aura mis en service ces nouveaux appareils, la flotte de BelugaST sera confiée à une compagnie aérienne filiale nouvellement créée.



