Airbus : lancement d'une filiale de services de connectivité

A l'occasion du salon de Farnborough, Airbus annonce le lancement d'une activité de services de connectivité via la création d'une filiale de services HAPS (High Altitude Platform Station) dédiée basée sur Zephyr, sa principale plateforme technologique HAPS.



Cette nouvelle filiale d'Airbus Defence and Space permettra de desservir un marché substantiel, en fournissant des services de connectivité à faible latence depuis la stratosphère pour les télécommunications et les applications d'observation de la Terre.



Samer Halawi (précédemment vice-président exécutif et directeur commercial d'Intelsat) a été nommé directeur général de la nouvelle entreprise, tandis que Taz Esmail (récemment directeur financier chez Meta Aerospace) en devient le directeur financier.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.