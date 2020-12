Airbus : lancement réussi du satellite CSO-2

Airbus annonce que CSO-2, le satellite d'observation de la Terre de la Composante spatiale optique (CSO) qu'il a construit pour les forces armées françaises, a été lancé depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane, à bord d'un lanceur Soyouz.



Il s'agit du deuxième des trois satellites de la constellation CSO, qui fournira des informations géospatiales à extrêmement haute résolution aux forces armées françaises et à leurs partenaires dans le cadre du programme de coopération MUSIS.



Dans ce projet, Airbus a fourni la plate-forme agile et l'avionique, et a également réalisé l'intégration, les essais et la livraison des satellites au CNES. Ses équipes continueront également à gérer les opérations du segment sol utilisateur.



