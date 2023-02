Airbus : le nouveau directeur financier recruté chez Covestro

Airbus a annoncé jeudi la nomination de Thomas Toepfer en tant que futur directeur financier du groupe, avec une prise de fonction prévue le 1er septembre.



Actuellement en charge des finances du groupe allemand de polymères et de matériaux de hautes performances Covestro, ce cadre âgé de 50 ans remplacera Dominik Asam, qui doit rejoindre SAP le mois prochain.



En attendant son entrée en fonction, c'est Xavier Tardy, le vice-président en charge des finances chez Airbus Defence and Space, qui assurera le rôle de directeur financier du groupe à titre intérimaire.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.