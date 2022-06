Airbus : le satellite MEASAT-3d près à prendre son envol

La société Airbus annonce que le satellite de télécommunication MEASAT-3d qu'elle a construit se trouve désormais à Kourou, en Guyane,prêt pour son lancement sur Ariane 5 le 22 juin 2022.



MEASAT-3d est le 57èmesatellite E3000 construit par Airbus. Il permettra d'améliorer considérablement les débits à bande large (jusqu'à 100 Mops) dans les zones où la connectivité terrestre est limitée ou inexistante pour toute la Malaisie, tout en continuant à fournir une redondance et une capacité supplémentaire pour la distribution vidéo en HD, 4K et à terme, 8K dans la région Asie-Pacifique.



Développé pour une exploitation de plus de 19 ans en orbite, MEASAT-3d est conçu pour avoir une puissance électrique de 12kW en fin de vie.



