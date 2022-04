Airbus : le système SAS pour satellite a été validé et livré

Airbus annonce que le prototype de vol SAS (soit un sous-système d'antenne du diffusiomètre des satellites météorologiques MetOp) a été officiellement livré après quatre mois de tests approfondis dans les installations d'Airbus à Madrid.



Le SAS va maintenant pouvoir être transféré chez Airbus à Friedrichshafen (Allemagne) où il sera intégré au satellite avec les autres instruments.



'Il s'agit pour nous d'une étape très importante car il s'agit d'un système à trois antennes avec un déploiement en orbite très complexe', a déclaré Luis Guerra, président d'Airbus Space Systems en Espagne. 'Les satellites météorologiques MetOp-SG SAT-B s'appuieront sur deux instruments clés avec une contribution majeure d'Airbus en Espagne pour mener à bien leur mission: le diffusiomètre (SCA) avec le sous-système d'antenne (SAS) et l'imageur de nuages de glace (ICI).'



Le premier lancement de la mission MetOp-SG est prévu pour 2024 après l'achèvement de l'intégration et des tests au niveau du satellite. La durée de vie opérationnelle nominale de chacun des trois satellites MetOp-SG est de 7,5 ans, ce qui garantit une couverture opérationnelle complète sur une période de 21 ans.



