Airbus : le titre s'envole, soutenu par un analyste

23/10/2020 | 17:41

Le titre Airbus gagne plus de 5% à la bourse de Paris alors que Mainfirst évoquait aujourd'hui une possible bonne nouvelle concernant les commandes de l'avionneur européen.



En effet, citant le Financial Times, l'analyste rapporte qu'Airbus aurait demandé à ses fournisseurs de se préparer à la production de 47 A320 à partir du 2nd semestre - contre 40 auparavant. Cette hausse de 18% serait alors ' un signal de demande plus fort que nous l'avions anticipé ' estime le broker.



Par ailleurs, Mainfirst estime que les difficultés que rencontre Boeing avec son 737 MAX et ' les dommages à la réputation du programme dus aux pertes de deux avions et aux enquêtes ultérieures ' pourraient avoir comme conséquence d'augmenter les livraisons d'A320. ' Selon nos calculs, au cours des 12 derniers mois, il y a eu 466 annulations de 737 MAX ', poursuit Mainfirst.

Le broker maintient donc son conseil d'achat et cible un cours de 90 euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.