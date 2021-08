Airbus : les industriels chinois occupent le terrain lors de l'Airshow China 2021

Le Salon international de l'aviation et de l'aérospatiale de Chine se tiendra du 28 septembre au 3 octobre dans la ville de Zhuhai, dans le sud du pays, décalé par rapport à sa date initiale de novembre dernier, pandémie oblige. Comme peu de participants étrangers sont attendus sur place en raison des règles strictes de quarantaine, le salon comprendra une composante virtuelle et les entreprises militaires et aérospatiales locales ont renforcé leur présence de manière significative, a déclaré le maire de Zhuhai, Huang Zhihao, aux journalistes.

Du côté militaire, l'armée de l'air chinoise fera des démonstrations de vol et le drone Wing Loong II, fabriqué localement, fera ses débuts au salon. Du côté civil, des entreprises étrangères, dont The Boeing Company, Airbus, Rolls-Royce, CFM International (Safran / General Electric), Honeywell et Embraer, seront présentes via leurs filiales nationales.

Boeing, qui tente d'obtenir l'autorisation de la Chine pour remettre en service son 737 MAX après une immobilisation de deux ans, disposera d'un stand 65% plus grand que la dernière fois, a déclaré M. Huang.

Le C919, grand absent du show aérien

La Chine s'efforce de produire des produits aérospatiaux plus compétitifs dans un contexte de tensions commerciales croissantes avec l'Occident. En juin, les États-Unis et l'Europe ont décrété une trêve dans la guerre commerciale que se livrent les constructeurs aéronautiques depuis 17 ans, afin de pouvoir se concentrer sur la remise en cause des subventions chinoises.

Le C919 de Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) est conçu pour concurrencer les familles 737 MAX et A320. COMAC vise une certification chinoise d'ici la fin de l'année. L'appareil ne volera pas durant le show.

Le C919, qui était absent du salon aéronautique 2018, utilise pour l'heure des moteurs LEAP-1C fournis par CFM. Mais COMAC espère à terme utiliser à terme un moteur indigène, le CJ1000 en cours de développement par Aero Engine Corp of China (AECC). Un modèle grandeur nature du CJ1000, nacelles comprises, sera exposé au sol lors du salon de Zhuhai, a déclaré Chen Shaoyang, directeur général adjoint d'AECC.