Airbus : livre son premier A350 à la compagnie taïwanaise Starlux Airlines

Le groupe Airbus a fait savoir que la compagnie aérienne taïwanaise Starlux Airlines a pris livraison de son premier A350. Il s'agit du premier des 18 A350-900 à rejoindre le transporteur et volera aux côtés des A330neo et A321neo de la compagnie aérienne dans une flotte entièrement Airbus.



"Starlux bénéficiera des niveaux d'efficacité opérationnelle les plus élevés offerts par l'A350, avec une réduction de la consommation de carburant et des émissions de carbone de 25 % par rapport aux avions d'ancienne génération de la même catégorie de taille", ajoute l'avionneur.



'Avec l'ajout de l'A350-900, la flotte de Starlux peut désormais couvrir des vols à courte, moyenne et longue distance, offrant un service aux passagers en dehors de l'Asie ', a déclaré Glenn Chai, CEO de Starlux Airlines.