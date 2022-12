Airbus : livre un gros porteur A330 à Air Greenland

Air Greenland a pris livraison d'un gros porteur A330neo. L'appareil remplacera la génération précédente dans la flotte de la compagnie, réduisant le coût d'exploitation et améliorant l'efficacité environnementale.Air Greenland a également conclu un accord avec Airbus sur les services d'heures de vol (FHS) couvrant la fourniture de composants et les services de maintenance.Basé sur un modèle d'économie circulaire et de réduction de l'empreinte carbone, le FHS d'Airbus offre plus de durabilité tout au long du cycle de vie de l'avion. Plus de 1 200 avions dans le monde sont actuellement sous contrat dans le cadre du FHS d'Airbus.Air Greenland commencera par déployer l'A330neo entre l'île arctique et le Danemark, avant d'ajouter des liaisons nord-américaines et européennes à une date ultérieure.Intégrant la dernière génération de moteurs Rolls-Royce, de nouvelles ailes et une série d'innovations aérodynamiques, l'avion offre une réduction de 25 % de la consommation de carburant et des émissions de CO 2.À la fin du mois d'octobre, la famille A330 avait enregistré un total de plus de 1 700 commandes fermes, dont 275 sont des A330neos, émanant de 24 clients.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.