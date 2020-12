Airbus : livrera l'instrument radar de la mission Copernicus

Airbus annonce avoir été sélectionné par Thales Alenia Space pour construire l'instrument radar avancé de la mission 'Système d'observatoire radar pour l'Europe en bande L' (ROSE-L).



A Friedrichshafen (Allemagne), Airbus Defence and Space dirigera un consortium industriel impliquant des entreprises de neuf pays pour la réalisation du projet. Le contrat, attribué à Airbus par Thales Alenia Space, maître d'oeuvre de cette mission, s'élève à environ 190 millions d'euros.



La mission Copernicus ROSE-L, dont le lancement est prévu en juillet 2027, permettra de surveiller jour et nuit les terres, les océans et la glace, en offrant des images plus fréquentes à haute résolution spatiale et à haute sensibilité.





