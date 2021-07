Airbus : GE Digital rejoint 'Digital Alliance'

GE Digital a annoncé aujourd'hui rejoindre la 'Digital Alliance' formée depuis 2019 par Airbus et Delta TechOps dans le domaine de l'aviation.



Les partenaires visent à mettre en commun leurs expertises respectives dans l'analyse numérique et les opérations de maintenance.



L'idée est aussi de permettre aux 140 compagnies aériennes gérant leur flotte via la plateforme Skywise Core d'Airbus de pouvoir réaliser des économies de coûts, de développer l'efficacité de leur réseau et la disponibilité de leur flotte.



GE Digital greffera en effet 'son meilleur logiciel d'analyse prédictive' et 'sa vaste expertise en ingénierie des systèmes aérospatiaux' à Skywise Core.



Les compagnies aériennes bénéficieront en outre de capacités de surveillance, d'analyse et de diagnostic de l'état et de la fiabilité de leur flotte ainsi qu'une solution de maintenance prédictive.





