Airbus : Il y a trente ans demain, le 17 juillet 1991, à exactement 03h46 (CEST), un lanceur Ariane 4 mettait sur orbite le ...

Il y a 30 ans, le premier satellite européen d'observation était lancé

ERS-1 a fourni des détails jamais vus auparavant de la surface de la Terre et a jeté les bases des radars spatiaux modernes

Friedrichshafen, le 16 juillet 2021 - Il y a trente ans demain, le 17 juillet 1991, à exactement 03h46 (CEST), un lanceur Ariane 4 mettait sur orbite le satellite d'observation de la Terre ERS-

de l'Agence Spatiale Européenne (ESA). L'acronyme signifie European Remote-Sensing Satellite (satellite européen de télédétection) et le "1" indique qu'il s'agit du premier de son genre. ERS-1 est l'ancêtre de tous les satellites européens modernes d'observation de la Terre. La mission ERS-1 marque à la fois le début de l'observation moderne de la Terre par l'ESA et le début d'une longue et fructueuse histoire de télédétection pour la division spatiale d'Airbus.

Pesant 2,4 tonnes, ERS-1, développé et construit par un consortium industriel de plus de 50 sociétés dans 14 pays, et dirigé par ce qui est aujourd'hui Airbus Defence and Space, était le satellite le plus avancé et le plus complexe de son époque et le premier satellite européen à être équipé d'un système radar et d'instruments à micro-ondes pour observer les terres et les mers. Cela permit pour la première fois d'observer des régions du monde qui échappaient souvent à la vue des satellites en raison de la présence fréquente de nuages ou de brouillard.

Au cœur d'ERS-1, qui a tourné autour de la Terre à une altitude de 785 kilomètres sur une orbite polaire, se trouvait un radar fonctionnant à une longueur d'onde de 5,7 centimètres (correspondant à une fréquence de 5,3 GHz dans la bande dite C). Au cours de chaque orbite, le faisceau a balayé une bande de 4000 kilomètres de long et de 100 kilomètres de large à la surface de la Terre. Des images d'une résolution de 30 mètres ont pu en être produites.

Après neuf ans de service exceptionnel, soit plus de trois fois sa durée de vie prévue, la mission ERS-1 s'est terminée le 10 mars 2000. Depuis son lancement en juillet 1991, elle a effectué 45 000 orbites et transmis 1,5 million d'images radar à la Terre. Aujourd'hui, ERS-1 est également considéré comme un pionnier de la recherche environnementale depuis l'espace.

Le lancement d'ERS-2 quatre ans plus tard (avril 1995) a ouvert encore plus d'applications potentielles. Tout d'abord, ce satellite disposait également de l'instrument de mesure de l'ozone GOME (Global Ozone Monitoring Experiment). Il surveillait régulièrement la teneur en ozone de la stratosphère et, en particulier, l'évolution du trou de la couche d'ozone au-dessus du pôle Sud.

En outre, les deux satellites radar purent ensuite être utilisés simultanément pendant quelques années. Au cours de cette mission dite en tandem d'ERS-1 et -2, la nouvelle technique d'interférométrie radar a pu être testée. Ici, la même zone est imagée deux fois ou plusieurs fois à des moments différents par les deux satellites. La superposition des images produit alors