Airbus : JUICE, la mission JUpiter ICy moons Explorer dirigée par l'Agence Spatiale Européenne (ESA), a quitté le centre ...

Avant-goût du vide sidéral pour la sonde jovienne JUICE

Le satellite construit par Airbus va commencer ses tests environnementaux

Friedrichshafen, le 27 avril 2021 - JUICE, la mission JUpiter ICy moons Explorer dirigée par l'Agence Spatiale Européenne (ESA), a quitté le centre d'intégration de satellites d'Airbus à Friedrichshafen (Allemagne) pour la chambre du Large Space Simulator (LSS) de l'ESA à Noordwijk (Pays-Bas) afin de s'habituer au vide. Au cours des 12 prochains mois, en commençant par 31 jours dans la chambre à vide thermique du LSS, le vaisseau spatial sera exposé aux conditions environnementales de l'espace et devra prouver qu'il est prêt pour son voyage, via Vénus et Mars, vers Jupiter et sa mission dans le système jovien.

Depuis son arrivée il y a 12 mois sur le site d'Airbus, la plateforme de JUICE a été équipée de ses composants finaux, dont le harnais électrique et l'électronique de puissance, l'ordinateur de bord, les systèmes de communication, les capteurs de navigation, le matériel thermique et, surtout, ses instruments scientifiques. Au centre d'essai ESTEC de l'ESA à Noordwijk, JUICE sera soumise à une campagne complète de tests environnementaux, y compris la vérification de son système de contrôle thermique et de ses éléments électriques.

En collaboration avec leurs collègues de l'ESA, 120 ingénieurs et sous-traitants d'Airbus prépareront et réaliseront les tests. En juillet de cette année, la sonde se dirigera vers Airbus

Toulouse pour l'assemblage de la configuration de vol, avant les tests environnementaux finaux, y compris la compatibilité électromagnétique (CEM), la résistance mécanique, le déploiement et la propulsion. Elle sera ensuite expédiée vers le site de lancement de Kourou, en Guyane.

La sonde JUICE, qui pèse 6,2 tonnes, partira en 2022 pour un voyage de près de 600 millions de kilomètres vers Jupiter. Le vaisseau spatial transportera 10 instruments scientifiques de pointe, dont des caméras, des spectromètres, un radar pénétrant la glace, un altimètre, une expérience radio-scientifique et des capteurs pour surveiller les champs magnétiques et les particules chargées dans le système jovien. JUICE effectuera un voyage inédit au sein du système de Jupiter, qui comprendra des études approfondies de trois lunes potentiellement océaniques avec de l'eau liquide: Ganymède, Europe et Callisto.

JUICE passera plus de trois ans dans le système de Jupiter, collectant des données pour apporter des réponses sur les conditions de formation des planètes et l'émergence de la vie. Elle passera neuf mois en orbite autour de la lune glacée Ganymède pour analyser sa nature et son évolution, ainsi que son habitabilité potentielle.

En tant que maître d'œuvre, Airbus dirige un consortium industriel composé de plus de 80 entreprises européennes.