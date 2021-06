Airbus : Le millénaire d'Airbus - 1000 ans de service en orbite

Toulouse, le 24 Juin 2021 - Les satellites de télécommunications géostationnaires Eurostar, conçus et construits par Airbus, totalisent 1000 ans de service en orbite. Le cap du millénaire pour la famille de satellites ultra fiable a été franchi grâce à plus de 100 satellites Eurostar, lancés depuis 1990, et qui n'ont jamais subi de défaillance en orbite.

François Gaullier, responsable des systèmes de télécommunication chez Airbus, a déclaré à propos de cette réussite : 'Lorsque l'on parle d'étapes clé dans l'espace, il est parfois difficile d'en saisir la signification, mais atteindre 1000 ans d'opérations nominales est un moment très spécial. Cela prouve sans conteste que les satellites Eurostar sont une véritable référence en termes de qualité et de fiabilité.

Au cours des trois dernières décennies dédiées à la construction des satellites Eurostar, nous avons été les premiers à y introduire des charges utiles numériques et flexibles, des systèmes de propulsion électrique, des antennes actives, ainsi que la digitalisation et la standardisation de la série Eurostar, offrant ainsi à nos clients les technologies et les systèmes les plus récents et les plus efficaces. Avec la gamme OneSat, nous sommes déterminés à continuer de profiter des réussites d'Eurostar, à les faire fructifier et à maintenir notre réputation inégalée de fiabilité et de service.'