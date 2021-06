Airbus : Le satellite EUTELSAT QUANTUM construit par Airbus a été expédié depuis le site d'Airbus Defence and Space à ...

Le satellite EUTELSAT QUANTUM construit par Airbus est arrivé sur le site de lancement

Toulouse, le 30 juin 2021 - Le satellite EUTELSAT QUANTUM construit par Airbus a été expédié depuis le site d'Airbus Defence and Space à Toulouse vers Kourou, en Guyane, en vue de son lancement fin juillet sur une Ariane 5.

Le satellite EUTELSAT QUANTUM représente une avancée révolutionnaire pour les satellites commerciaux, offrant une personnalisation et une flexibilité très élevées. Il inaugure une reconfigurabilité des services en orbite sans précédent en termes de couverture, de fréquence et de puissance, ce qui rend possible une refonte complète de la mission, quelle que soit la position orbitale.

Grâce à sa conception numérique, EUTELSAT QUANTUM sera le premier satellite universel capable de s'adapter encore et encore aux besoins commerciaux. Il sera situé à 48° Est et offrira une couverture étendue de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, et même au-delà, car il pourra couvrir toute zone souhaitée par le client à tout moment au cours de sa vie en orbite.

François Gaullier, responsable des systèmes de télécommunications chez Airbus, a déclaré : "La technologie que nous avons conçue et mise au point pour EUTELSAT QUANTUM change véritablement la donne, ouvrant la voie à des satellites de télécommunications géostationnaires entièrement reconfigurables. Notre expérience dans le développement de cette technologie révolutionnaire démontre la valeur des partenariats - réunissant le meilleur d'Eutelsat, de l'ESA et d'Airbus pour créer un nouveau standard en termes de connectivité flexible."

EUTELSAT QUANTUM a été développé dans le cadre d'un projet de partenariat de l'ESA avec Airbus et Eutelsat.

Deux illustrations de ce partenariat, qui rassemble l'industrie autour de programmes de grande envergure pour amener l'état de l'art à une dimension nouvelle, ont été le développement de la charge utile novatrice, conçue et construite par Airbus au Royaume-Uni, dans le cadre du programme ARTES (Advanced Research in TElecommunications Systems) de l'ESA avec le soutien de l'Agence spatiale britannique, ainsi que les antennes actives multifaisceaux ELSA+ (ELectronically Steerable Antenna+) développées par Airbus en Espagne. Airbus Espagne se positionne ainsi comme l'un des leaders européens en matière d'antennes actives, et contribue à la prochaine génération d'antennes pour les programmes futurs.

Cette charge utile révolutionnaire est embarquée sur la nouvelle plate-forme de satellites géostationnaires de Surrey Satellite Technology Ltd (Royaume-Uni).