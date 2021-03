Airbus : SKY Perfect JSAT Corporation, le principal opérateur de satellites au Japon et premier fournisseur mondial de ...

SKY Perfect JSAT signe un contrat avec Airbus pour la construction du satellite de télécommunications Superbird-9

Premier satellite Airbus pour l'opérateur majeur SKY Perfect JSAT au Japon

Septième commande pour OneSat, le satellite flexible entièrement reconfigurable d'Airbus

@AirbusSpace @SKYPerfectJSAT #OneSat #SpaceMatters

Tokyo / Toulouse, le 25 mars 2021 - SKY Perfect JSAT Corporation, le principal opérateur de satellites au Japon et premier fournisseur mondial de services fixes par satellite, a choisi Airbus pour construire Superbird-9, un satellite de télécommunications entièrement numérique et reconfigurable en orbite.

Le satellite sera basé sur la gamme de produit standardisée OneSat d'Airbus. Airbus fournira une solution clé en main, comprenant la conception et la fabrication de Superbird-9, les services et le support associés pour les opérations en orbite et le segment sol, ainsi qu'une suite numérique avancée pour gérer la charge utile numérique et exploiter les ressources du satellite de bout en bout.

OneSat permettra à SKY Perfect JSAT de remplacer une mission de radiodiffusion clé et de fournir simultanément des services HTS (High Throughput Satellite) entièrement flexibles avec des performances élevées et une expérience inédite pour leurs clients.

Superbird-9 assurera des missions de diffusion et de haut débit en bande Ku, principalement au-dessus du Japon et de l'Asie orientale. Il apportera une flexibilité quotidienne à la flotte SKY Perfect JSAT en permettant de configurer, d'adapter et de combiner les missions en orbite pour répondre parfaitement aux besoins des utilisateurs finaux. Cela couvre tout, de la diffusion DTH à la large bande HTS en passant par les services de connectivité maritime et aérienne, en utilisant les dernières innovations en matière de technologie de charge utile et de gestion des ressources en orbite. SKY Perfect JSAT envisage un investissement total, incluant ce contrat, de 30 Milliards de Yens (230 M€ environ).

Eiichi Yonekura, Président directeur général de SKY Perfect JSAT Holdings a déclaré : « depuis que nous avons lancé le premier satellite commercial de télécommunications japonais en 1989, nous avons toujours été à la pointe de l'innovation du marché spatial, avec plus de 30 satellites en orbite. Nous avons estimé la demande du marché pour les 20 prochaines années pour chacun de nos satellites prévus, ce qui nous permet de maximiser l'apport à la société pour chaque satellite. Notre nouveau satellite flexible Superbird-9, dont le début d'opérations est prévu en 2024, embarque des technologies au degré de digitalisation extrêmement élevé, avec une couverture en bande Ku flexible et puissante pour l'Asie orientale. Avec une capacité qui change ainsi la donne, nos services de communication satellitaires pourront s'adapter au mieux à nos clients. Nous sommes

fermement convaincus que Superbird-9 jouera un rôle-clé dans notre offre de services avancés et dans la croissance de nos activités sur le marché du spatial. »

Jean-Marc Nasr, Directeur exécutif de Space Systems chez Airbus, a déclaré : "Il s'agit d'un contrat historique pour Airbus au Japon et c'est la première fois qu'un opérateur de télécommunications japonais commande un satellite à l'Europe. Le fait que SKY Perfect JSAT ait choisi Airbus pour construire Superbird-9 afin de renforcer sa flotte de satellites est une excellente confirmation de la technologie de pointe au cœur de notre conception OneSat. Superbird-9, le 7ème satellite digitalisé OneSat qui nous est commandé, offrira des performances élevées et une expérience inédite aux clients de SKY Perfect JSAT Corporation. J'espère que ce contrat ouvrira la voie à une étroite collaboration pour l'avenir."

Superbird-9 en un coup d'œil

Date de lancement visée 2024 Fabriquant Airbus Modèle OneSat Bande de fréquence Bande Ku, bande Ka Couverture principale Japon et Asie de l'Est Durée de vie : 15 ans ou plus

A propos de SKY Perfect JSAT Corporation

SKY Perfect JSAT Corporation est un leader dans les domaines convergents de la diffusion et des communications. C'est le plus grand opérateur de satellites d'Asie avec une flotte de 18 satellites, et le seul fournisseur au Japon de services de diffusion de télévision payante multicanaux et de communications par satellite. SKY Perfect JSAT propose un large éventail de divertissements par le biais de la plateforme SKY PerfecTV !, la plus étendue au Japon avec un total de 3 millions d'abonnés. En outre, les services de communication par satellite de SKY Perfect JSAT, qui couvrent le Japon et le reste de l'Asie, ainsi que l'océan Indien, l'Océanie, la Russie, le Moyen-Orient, Hawaï et l'Amérique du Nord, jouent un rôle essentiel dans le soutien de la sûreté, de la sécurité et du confort de la société dans son ensemble.

Pour plus d'informations, visitez https://www.skyperfectjsat.space/en/ et https://www.jsat.net/en/index.html

Contact presse

Division Corporate Communications & Investor Relations Unité de planification et de stratégie d'entreprise pr@sptvjsat.com

À propos d'Airbus

Airbus est le pionnier d'une industrie aéronautique et spatiale durable, pour un monde sûr et uni. La société innove constamment pour fournir des solutions efficaces et technologiquement avancées dans l'aérospatial, la défense et les services connectés. Dans le domaine de l'aviation commerciale, Airbus propose des avions de ligne modernes et économes en carburant ainsi que des services associés. Airbus est également un leader européen dans le domaine de la défense et de la sécurité, ainsi qu'un acteur mondial de premier plan dans le spatial. Dans le domaine des hélicoptères civils et militaires, Airbus fournit les solutions et les services les plus performants au monde.

Contact pour la presse

Guilhem BOLTZ

Airbus Defence and Space +33 (0)6 34 78 14 08 guilhem.g.boltz@airbus.com

Newsroom