Airbus : UE et USA vont s'engager à mettre fin à leurs différends commerciaux, montre un projet de communiqué

BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne et les Etats-Unis vont s'engager à lever avant le 1er décembre prochain leurs droits de douane sur l'acier et à s'efforcer d'éviter tout conflit commercial à l'avenir, montre un projet de déclaration préparé en vue de leur sommet du 15 juin à Bruxelles.

Ce projet, vu par Reuters et appelé à être débattu ce mercredi par les ambassadeurs des Vingt-Sept auprès de l'UE, prévoit aussi un engagement à mettre un terme avant le 11 juillet au différend qui dure depuis plusieurs années sur les subventions aux constructeurs aéronautiques.

Européens et Américains vont aussi s'entendre pour coopérer face aux ambitions économiques, politiques et militaires de la Chine et ils vont réclamer une nouvelle enquête sur l'origine de la pandémie de COVID-19 apparue en Chine.

(Robin Emmott; version française Bertrand Boucey)